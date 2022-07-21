Haberler Aydın Sağlık çalışanından alkışlık hareket: Duyarlı davranışıyla takdir kazandı

Sağlık çalışanından alkışlık hareket: Duyarlı davranışıyla takdir kazandı

Aydın'a bağlı Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasına şahit olan vatandaşların ihabarı üzerine olay yerine ilk olarak sağlık ekipleri intikal etti. Doktorun yaralı sürücüye ilk müdahalelerde bulunduğu sırada, olay yerine gelmekte geciken polis ekiplerinin yerine olası bir kaza ihtimaline karşı trafiği ambulans şoförü düzenledi. Yaptığı duyarlı hareket ile takdir kazanan ambülans şoförü, güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesinin ardından yaralıyı hastaneye götürmek için yola çıktı.