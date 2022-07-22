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Aydın'da orman yangınlarına karşı ekipler 7/24 nöbette

Yaz sıcaklarının hissedilir derecede artması ile birlikte orman yangınlarında da artışlar yaşanıyor. Aydın'ın Söke ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler orman yangınlarına karşı devriye faaliyetleri gerçekleştirmeye başladı. Ekipler şüpheli kişilere ve yangın tehlikesinin yüksek olduğu bölgelerde yaşanabilecek her türlü olumsuzluklara müdahale etmek için teyakkuz halinde bulunuyor.