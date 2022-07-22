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Haberler Aydın Aydın'da sıcaklık 40 dereceye kadar yükseldi!

Aydın'da sıcaklık 40 dereceye kadar yükseldi!

Aydın'da etkili olan sıcak hava insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının yaklaşık 40 dereceye ulaştığı kentte sokaklar boş kalırken, sokak hayvanları da gölge alanlarda serinlemeye çalıştı.

22.07.2022, 14:56 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022, 14:56

Aydın’da sıcaklık 40 dereceye kadar yükseldi!

Aydın'da hava sıcaklığının gündüz 35-40 dereceye yükselmesiyle birlikte insanlar kadar hayvanlar da kendilerine serin yerler aramaya başladı. Sokak hayvanları ağaç gölgeleri, araçların altları gibi pek çok yere sığınarak serinlemeye çalıştı.

Sıcak havadan korunmak isteyen sokak hayvanları kimi zaman renkli görüntüler oluşturdu. Güneş ışınlarının en yoğun olarak hissedildiği öğle saatlerinde kent sokakları da boş kaldı. İnsanlar sıcak hava dolayısıyla evlerinde kalmayı tercih etti. Aydınlı hayvanseverler sokak hayvanlarının sıcak havalarda mağdur olmamaları için vatandaşları sokaklara bir kap su ve bir kap mama koymaya davet etti.

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