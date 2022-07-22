  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Evinden çıktı dönmedi! 100 kişilik ekip onu arıyor

Evinden çıktı dönmedi! 100 kişilik ekip onu arıyor

Son dakika... İzmir'in Ödemiş ilçesinde kaybolan 77 yaşındaki alzheimer hastası Şerife K. Aydın'ın Köşk ilçesinde ekipler tarafından aranıyor. Şerife K.'nın daha önce de bir çok kez evden uzaklaştığını ve Aydın'ın Köşk ilçesi kırsal Akçaköy Mahallesi'nde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

İHA

22.07.2022, 18:30

Evinden çıktı dönmedi! 100 kişilik ekip onu arıyor

Olay, kırsal Çayır Mahallesi'nde dün akşam saatlerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerife K. isimli alzheimer hastası kadın evinden ayrıldı. Yaşlı kadının uzun süre eve geri dönmemesi üzere sağlık durumundan şüphe duyan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler Şerife K.'nın yakınları ile yaptıkları görüşmeler sonrasında yaşlı kadını bölgede arama çalışması başlattı.



AFAD Aydın, AFAD İzmir, Aydın Beşir Derneği Arama ve Kurtarma, Tire Arama ve Kurtarma, AKUT Kuşadası ile Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı yaklaşık 100 kişilik bir ekip yaşlı kadın için bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.



Öte yandan Şerife K.'nın daha önce de bir çok kez evden uzaklaştığını ve Aydın'ın Köşk ilçesi kırsal Akçaköy Mahallesi'nde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA