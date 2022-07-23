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Haberler Aydın Valilik duyurdu! Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı giriş çıkışlara kapatıldı

Valilik duyurdu! Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı giriş çıkışlara kapatıldı

Aydın'ın gözde turizm ilçesi Kuşadası'nda sıcak hava nedeniyle orman riskine karşı Dilek Yarımadası Milli Parkı giriş ve çıkışlara kapatıldı. Ayrıca bölgede sıcak havadan bunalan yerli halk ve turistler plajlara akın etti.

23.07.2022, 16:16 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022, 16:17

Valilik duyurdu! Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı giriş çıkışlara kapatıldı

Kuşadası'nda hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 22 derece yükselmesiyle sahillerde yoğunluk yaşandı. Hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu ilçede, bunalanlar kendilerini sahile attı.

Özellikle Kadınlar Denizi, Sahil Siteleri, Davutlar Sevgi Plajı, Güzelçamlı sahilleri, yerli ve yabancı turistler ile ilçede yaşayan vatandaşların akınına uğradı. Kimisi Kuşadası'nın mavi sularında kulaç atarak serinlerken kimisi ise plaj şemsiyesi altında şezlongda dinlenmeyi tercih etti.

MİLLİ PARKI GİRİŞ ÇIKIŞLARA KAPATILDI
Sıcak hava nedeniyle çıkabilecek olası yangınlara karış Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı, yeni bir karar alınıncaya kadar giriş çıkışlara kapatıldı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Artan hava sıcaklıkları nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan istişare sonucu Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı yeni bir karar alınıncaya kadar giriş ve çıkışa kapatılmıştır" dedi.

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