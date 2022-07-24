  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da şoke eden manzara! Gece yarısı birden çıkıp geldiler

Aydın'da şoke eden manzara! Gece yarısı birden çıkıp geldiler

Aydın'ın turizm merkezlerinden Didim'de gece saatlerinde site bahçesine giren yaklaşık 30 domuz görenleri şaşkına çevirdi. Site sakini tarafından fark edilen domuzlardan kimileri kaçarken kimileri de yiyecek aramaya devam etti. O anlar kameralara yansıdı.

İHA

24.07.2022, 14:48

Aydın’da şoke eden manzara! Gece yarısı birden çıkıp geldiler

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden olan Aydın'ın Didim ilçesinde yaklaşık 30 yabani domuz, bir tatil sitesinin bahçelerine girdi. Gece saatlerinde yazlıkların bulunduğu alana gelen domuzlar, kapı önlerindeki çöp konteynerlerini devirerek yiyecek aradı.

Kapısının önündeki sesleri duyarak balkona çıkan site sakini M.A., karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Site sakinini fark eden bazı domuzlar kaçarken, bazıları da çöplerin arasında yiyecek aramaya devam etti. O anlar ise M.A.'nın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Domuzlar buldukları yiyecekleri yedikten sonra ormana geri döndü.

Aç kalan domuz her gün gelip kedi mamalarını yiyor

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA