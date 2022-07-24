Eski sevgili cinneti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadının başkasıyla birlikte olduğunu öğrenen ve kıskançlık krizine giren kişi, kadını tabancayla öldürüp aynı silahla intihar etti. Alınan bilgiye göre; önceki gece Menteşeoğlu Mahallesi Ali Galip Met Caddesi'ndeki bir evden silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, evde Fatih Eryılmaz (34) ile 1 çocuk annesi Derya Tekin'in (29) cansız bedenini buldu. Ekipler, Eryılmaz'ın tabancayla Tekin'i öldürdükten sonra intihar ettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısı ile ekiplerin incelemesinin ardından cesetler, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KISKANÇLIK KRİZİ

Öte yandan Derya Tekin ve Fatih Eryılmaz'ın daha önce ilişkileri olduğu ve bir süre önce ayrıldığı öne sürüldü. İddiaya göre; Tekin'in başka bir ilişkisi olduğunu öğrenen Eryılmaz, kıskançlık krizine girdi.

Terk edilmeyi kendisine yediremeyen Eryılmaz, genç kızın evine giderek, "Ya sen öleceksin ya ben" dedi ve silahını ateşledi. Eryılmaz'ın 2 yıl önce sosyal medya hesabından "Biçtiğini beğenmiyorsan, ektiğine bakacaksın" paylaşımı yapması da dikkati çekti.

MURAT YALÇIN