TIR facialarında 5 ölü

AYDIN'IN Germencik ilçesinde, hurda yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 1 kişi öldü, 1'i çocuk, 2 kişi ise yaralandı. Kaza, Aydın-İzmir Otoyolu Germencik gişeleri yakınında meydana geldi.

FECİ ŞEKİLDE ÖLDÜ

Aydın'dan İzmir yönüne giden Serdar Erdem Altınsoy'un (46) kullandığı otomobil, aynı yöne giden Hasan Asık idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Otomobil savrulup yaklaşık 100 metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde arka koltukta oturan sürücünün eşi Sibel Altınsoy'un (44) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan sürücü Altınsoy ile arka koltukta annesinin yanında oturduğu öğrenilen kızı Defne Altınsoy (6) ise hastaneye kaldırıldı.

MERSİN'DE TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

MERSİN'İN Akdeniz ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza, önceki akşam Huzurkent mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 N 3404 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Serdar Gül'ün kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Ahmet Özmen, Diyar Özmen ve Deniz Akbudak olay yerinde, ağır yaralı bir kişi ise hastanede hayatını kaybetti.

■ KAZIM YÖRÜKCE