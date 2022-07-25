Aydın için sıcaklık uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Halen bölgemizin kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, bölgemizin iç kesimlerinde de kademeli olarak artış göstererek, İzmir'in doğu ilçeleri 40-42, Aydın'ın doğu ilçelerinde 40-43, Manisa'nın doğu ilçelerinde ise 39-42 sıcaklık değerlerine ulaşacak.

Hafta sonuna kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 üzerinde seyredeceği tahmin edildiğinden, güneş ışınlarının yeryüzüne dik olarak ulaştığı 11.00-16.00 saatleri arası, başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız olmak üzere, ilgililerin sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.