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Haberler Aydın Aydın için sıcaklık uyarısı

Aydın için sıcaklık uyarısı

Aydın’da hava sıcaklıklarında artış yaşanırken, doğu ilçelerinde sıcaklık değerlerinin 43 dereceye ulaşması bekleniyor.

İHA

25.07.2022, 18:28

Aydın için sıcaklık uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Halen bölgemizin kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, bölgemizin iç kesimlerinde de kademeli olarak artış göstererek, İzmir'in doğu ilçeleri 40-42, Aydın'ın doğu ilçelerinde 40-43, Manisa'nın doğu ilçelerinde ise 39-42 sıcaklık değerlerine ulaşacak.

Hafta sonuna kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 üzerinde seyredeceği tahmin edildiğinden, güneş ışınlarının yeryüzüne dik olarak ulaştığı 11.00-16.00 saatleri arası, başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız olmak üzere, ilgililerin sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

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