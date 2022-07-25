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Haberler Aydın Aydın'da faciadan dönüldü! Seyir halindeki saman yüklü kamyon alev aldı

Aydın'da faciadan dönüldü! Seyir halindeki saman yüklü kamyon alev aldı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde meydana gelen olayda saman yüklü kamyonet seyir halindeyken alev aldı. Esnafın uyarısı ile durumu fark eden şoför aracını sağa çekerek yangını söndürmeye çalıştı. Bölge esnafı ve şoförün dikkati muhtemel bir facianın önüne geçti.

İHA

25.07.2022, 14:35

Aydın’da faciadan dönüldü! Seyir halindeki saman yüklü kamyon alev aldı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde saman yüklü kamyonet seyir halindeyken alev alırken, çevredeki esnafın dikkati sayesinde yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Yenipazar ilçesi şehir merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye bir kamyonette yüklü olan samanlar henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Durumu fark eden çevredeki esnaflar, şoförü uyardı. Aracını sağa çeken şoför ve bölgedeki esnaf, yanan samanlara su tutarak söndürmeye çalıştı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, soğutma çalışması gerçekleştirdi. Bölge esnafı ve şoförün dikkati ise muhtemel bir facianın önüne geçti. Yangının, çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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