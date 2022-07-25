Eve geç geldiği için kızan babasını döverek öldürdü

Aydın'ın Germencik ilçesinde Aydın Tabakoğlu (34) tarladan eve geç gelince kendisine kızan babası Fikret Tabakoğlu'nu (69) yumruk ve tekmelerle döverek öldürdü. Baba katili Tabakoğlu, olayın ardından tutuklandı. Korkunç olay, İstasyon Mahallesi Turan Emek Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Şizofreni tedavisi gören Aydın Tabakoğlu, eve geldiğinde babasıyla tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken iddiaya göre baba Tabakoğlu, oğluna bıçak çekti. Babasının elinden bıçağı alan Aydın Tabakoğlu, boğuşma sırasında yere düşen babasına yumruk ve tekmelerle vurmaya başladı.



Fikret Tabakoğlu'nun ölümü, evladının elinden oldu.



BİR ANDA HAREKETSİZ KALDI

Oğlu tarafından feci şekilde dövülen Fikret Tabakoğlu yerde hareketsiz kalırken çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde baba Tabakoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Fikret Tabakoğlu'nun cansız bedeni savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Germencik Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Şüpheli Aydın Tabakoğlu gözaltına alındı. Tabakoğlu'nun, babasını eve geç gelmesi nedeniyle kendisine kızdığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Baba- oğul arasında daha önceden para mevzusundan tartışma yaşandığı ve birbirlerinden şikâyetçi oldukları da ortaya çıktı. Tabakoğlu, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Cinayetin işlendiği evde inceleme başlatıldı.

KAZIM YÖRÜKCE