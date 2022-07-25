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Haberler Aydın Mehteran değil kurtaran takımı

Mehteran değil kurtaran takımı

25.7.2022

Mehteran değil kurtaran takımı

Aydın'da Haziran ayında şarampole düşen otomobili kurtaran mehteran takımı, Denizli'de de kazazedelerin yardımına koştu. Afyon'dan konserden dönen Fetih 1453 Mehteran Takımı'nın araçlarının önünde meydana gelen kazaya ilk müdahaleyi mehter takımı üyeleri yaptı. Kaza nedeniyle şoka giren iki kişiye su vererek sakinleştiren mehteran takımı üyeleri ambulanslar olay yerine ulaşana kadar bekledi.



YARDIMA KOŞTUK
Konserlere katılmak için sürekli yolculuk yaptıklarını söyleyen mehter başı Oğuz Sırlı şunları söyledi: "Afyon'dan konserden dönerken önümüzde kamyon bir otomobile yandan çarptı, otomobil refüje çıkarak durabildi. Tüm arkadaşlarımızla aracımızdan inerek kaza nedeniyle şoka giren iki kişiye yardıma koştuk. Su verdik, sakinleştirmeye çalıştık. Olay yerine ambulanslar gelene kadar şoka giren kazazedelerin yanlarından ayrılmadık. İnsanlık görevimizi yaptık. Biz, 'Önce insan' diyoruz."

■ İHSAN KARATAŞ

Yolda kalan otomobile mehter takımı yetişti

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