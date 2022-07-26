Aydın Söke’de orman yangını! İşte bölgedeki son durum...

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 50 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangın bölgesine gelen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, gazeteciler ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Vali Aksoy, "Yangın 18.00 sıralarında 112 acil merkezine yapılan bir ihbarla öğrenildi. Havadan ve karadan tüm ekiplerimiz müdahale etti. Şiddetli rüzgar olması nedeniyle kontrol altına alınması mümkün olmadı. Şu anda yaklaşık 50 hektarlık bir alanın zarar gördüğü değerlendiriliyor. Şu an kontrol altına alınmış değil.