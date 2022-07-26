Aydın Söke’de orman yangını! İşte bölgedeki son durum...

Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor.
Aydın'ın Söke ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. 11 uçak, 18 helikopter, karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi ile yangın kısmen kontrol altına alındı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy "Yangının kısmen kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Bir iki noktada ekiplerin çalışması devam ediyor" dedi.
26.07.2022, 08:52 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022, 09:12
Havanın aydınlanmasıyla çok sayıda helikopter ve yangın söndürme uçağı bölgeye geldi. Yangına hava araçlarının yanı sıra karadan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AA muhabirine, yangının kısmen kontrol altına alındığını söyleyebileceklerini belirtti. Aksoy, "Bir iki noktada ekiplerin çalışması devam ediyor. 11 uçak, 18 helikopter, karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor." ifadelerini kullandı.
İLK BELİRLEMELERE GÖRE 50 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
Yangın bölgesine gelen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, gazeteciler ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Vali Aksoy, "Yangın 18.00 sıralarında 112 acil merkezine yapılan bir ihbarla öğrenildi. Havadan ve karadan tüm ekiplerimiz müdahale etti. Şiddetli rüzgar olması nedeniyle kontrol altına alınması mümkün olmadı. Şu anda yaklaşık 50 hektarlık bir alanın zarar gördüğü değerlendiriliyor. Şu an kontrol altına alınmış değil.
Ekipler alanda çalışmalarını sürdürüyor. Temennimiz kontrol altına alınması. Gece görüşlü 3 helikopterin hazırlıkları yapıldı. Kısa süre sonra onlarda yangına müdahale edecekler. Yangının rüzgarın etkisiyle Yamaç Mahallesi'ne gelme ihtimali vardı. Biz bütün ön hazırlıkları yaptık. İnsanları ve hayvanları tahliye etmek için çalışmalar sürüyor.
Ancak şu anda bu mahalle için yangın risk oluşturmuyor. Rüzgarın yönü değişir ve şiddetli bir rüzgar çıkar ise tahliye dilecek. Ancak gece rüzgarın şiddetinin azalacağı sabah saatlerinde daha da azalacağı söylendi. Temennimiz bu süreç içerisinde yangın kontrol altına alınır" diye konuştu.