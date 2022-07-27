Filmleri aratmayan olay! Polisten kaçtı ekip aracına çarptı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde E.A., 09 ABD 747 plakalı otomobiliyle polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisin takibe başladığı E.A., Germencik ilçesinde de uyarılara aldırmayarak yoluna devam etti. Ekiplerin ısrarlı takibi sonucu otomobil, Mursallı kavşağında iki polis aracına çarparak durdu. . Kazada sürücü E.A. ile aynı araçtaki M.Y. ve polis memuru A.Ç. hafif yaralandı. Polis ekiplerince Germencik İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen ve alkollü olduğu belirlenen E.A.'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.