Kipaş’taki yangın söndürülemiyor

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'nda öğleden sonra başlayan yangında müdahale sekizinci saatine girerken, için için yanmaya devam eden kağıtlar müdahaleyi zorlaştırıyor.

Edinilen bilgiye göre, Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kipaş Kağıt Fabrikası geri dönüşüm alanındaki atık kağıtların depolandığı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amirliği ekipleri, 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına, 9 tam donanımlı itfaiye ekibi, 14 arazöz ve 105 personel ile müdahale etmeye devam ediyor.