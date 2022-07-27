Sabaha kadar yangın nöbeti

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını 14 saatte kontrol altına alınırken 50 hektarlık ormanlık alan küle döndü. Söke'ye bağlı Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda önceki gün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılırken yangına karadan ve havadan müdahalede bulunuldu.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Sabaha kadar süren söndürme çalışmalarına gece görüşlü 3 helikopterin yanı sıra 11 uçak ve 18 helikopter de katıldı. Ekiplerin 14 saat süren çalışmasıyla yangın dün saat 09.30 sıralarında tamamen kontrol altına alındı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yangın bölgesinde incelemede bulundu. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığını dile getiren Vali Aksoy, ilk incelemeye göre 50 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi. ■ KAZIM YÖRÜKCE