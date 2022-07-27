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Haberler Aydın Traktörün tırmığı TIR’a takıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Traktörün tırmığı TIR’a takıldı: 1 ölü, 1 yaralı

27.7.2022

Traktörün tırmığı TIR’a takıldı: 1 ölü, 1 yaralı
AYDIN'IN Kuyucak ilçesinde, önceki akşam Denizli istikametine seyir halinde olan A.A. yönetimindeki TIR, üzerinde Sezgin C. (46) ve Erhan Erdoğan'ın (42) bulunduğu traktöre arkadan çarptı. Uyarı ışığı olmadan ilerleyen traktörün arkasındaki yonca tırmığı TIR'a takılınca Erhan Erdoğan direksiyon hakimiyetini kaybetti ve traktör devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan Erhan Erdoğan hastane yolunda can verdi. TIR şoförü A.A. ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. ■ KAZIM YÖRÜKCE
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