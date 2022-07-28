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Haberler Aydın Dev kâğıt fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Dev kâğıt fabrikasında çıkan yangın korkuttu

28.7.2022

Dev kâğıt fabrikasında çıkan yangın korkuttu
AYDIN'IN Söke ilçesinde bulunan Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük kağıt üretim tesisinin geri dönüşüm alanında dün yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ve emniyet birimleri olay yerinde tedbir alırken yangın alanında sağlık ve UMKE kurtarma ekipleri de hazır bekletildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. Yapılan çalışmaların ardından alevler kontrol altına alınırken fabrika hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. ■ KAZIM YÖRÜKCE
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