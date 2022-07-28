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Haberler Aydın Durakta bekleyenlerin üzerine kamyon devrildi

Durakta bekleyenlerin üzerine kamyon devrildi

28.7.2022

Durakta bekleyenlerin üzerine kamyon devrildi
AYDIN'IN Efeler ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen hafif ticari araca arkadan çarpan kamyon, daha sonra yan taraftaki durağa devrildi. Kabinde sıkışan kamyon sürücüsü Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı. Kamyonun devrildiği durakta bulunan 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların karı-koca ve çocukları olduğu, işe gitmek üzere yol kenarında bekledikleri ifade edildi. Kazada yaralanan toplam 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastanelere götürüldü. ■ İHSAN KARATAŞ
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