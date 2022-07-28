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Haberler Aydın Umut ‘yardım’ bekliyor

Umut ‘yardım’ bekliyor

28.7.2022

Umut ‘yardım’ bekliyor

Kuşadası'nda yaşayan Ahmet ve Dilek Taşkan çiftinin, sekiz yıldır kemik iliği yetmezliği tedavisi gören evlatları Can Umut Taşkan, tekrar hayata tutunabilmek için donör bekliyor. 8 yıldır hastalıkla boğuşan 16 yaşındaki Can Umut'un, 2018'de de Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH) hastalığının olduğu ortaya çıktı.

İyileşmesi için tek çarenin kemik iliği nakli ameliyatı seçeneği olduğunu belirten Taşkan ailesi, kampanyalarla vatandaşları kök hücre bağışına çağırarak uygun donörün bulunmasını umuyor. Can Umut'a destek olan Türk Kızılay Efeler Şubesi, Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan stantta kan bağışı aldı. Oğlunun yaşaması için vatandaşlardan duyarlılık beklediğini dile getiren anne Dilek Taşkan, "Tek tedavi şekli kemik iliği nakli. Bu yüzden kampanyaya devam ediyoruz" dedi. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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