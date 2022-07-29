Kırgız sevgilisinin vurduğu baklavacı kurtarılamadı

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde baklavacılık yapan esnaf Hakan Uzun (38) ile Kırgızistan uyruklu sevgilisi Baktygul İsmailova arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Baktygul İsmailova yanında taşıdığı silahla Uzun'u sırtından vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Uzun, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından Baktygul İsmailova polis ekiplerince gözaltına alındı. Baktygul İsmailova emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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