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Haberler Aydın Aydın'da feci kaza! Mesai arkadaşına traktör ile çarparak ölümüne neden oldu

Aydın'da feci kaza! Mesai arkadaşına traktör ile çarparak ölümüne neden oldu

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen kazada aynı sitede çalışan işçilerden birisi, mesai arkadaşını traktörle çarparak ölümüne neden oldu. Traktör sürücüsü K.T.'de Didim İlçe Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

30.07.2022, 15:12

Aydın’da feci kaza! Mesai arkadaşına traktör ile çarparak ölümüne neden oldu

Olay, Didim-Söke yolu üzerindeki Başaran Sitesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitede işçi olarak çalışan K.T (52) ile aynı sitede birlikte çalıştığı mesai arkadaşı Hakan İrteni (49) ile birlikte traktörle çöp toplamaya çıktı. Çöpleri toplarken traktörü kullanan K.T geri manevra yaptığı esnada mesai arkadaşı İrteni'i fark etmeyerek çarptı. Kazada İrteni ağır yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri İrteni'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan İrteni doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. İretni'nin ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Traktör sürücüsü K.T.'de Didim İlçe Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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