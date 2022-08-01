Haberler Aydın Didim'de zabıta müdürüne silahlı saldırı! İşe diye çıktığı yolda mermi yağmuruna tutuldu

Didim'de zabıta müdürüne silahlı saldırı! İşe diye çıktığı yolda mermi yağmuruna tutuldu

Aydın'a bağlı Didim ilçesinde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan Didim Belediyesi'nde görevli Zabıta Müdürü M. Hacıfettahoğlu silahlı saldırıya uğradı. Çöp atmak için durduğu sırada, kendisine doğru koşarak gelen kar maskeli bir şahıs tarafından 5 el ataşe maruz kalan Hacıfettahoğluna 3 mermi isabet etti. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ambulans ile hastaneye kaldırılan zabıta müdürünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.