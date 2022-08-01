Haberler Aydın Uçuruma yuvarlandılar: Düğün dönüşü trajik son!

Uçuruma yuvarlandılar: Düğün dönüşü trajik son!

Aydın'a bağlı Çine ilçesinde meydana gelen kazada iki genç hayatını kaybetti. Sürücünün kontrolünden çıkarak takla atan araç, devrilerek uçuruma yuvarlandı. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, tanınmaz hale gelen araç içindeki Olkan Yetişkin (30) ve Batuhan Sönmez'in (19) hayatını kaybettiği tespit edildi. Organizatörlük yapan Yetişkin ve Sönmez'in kazadan önce de organizasyonunu yaptıkları düğünden döndükleri öğrenildi.