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Haberler Aydın Uçuruma yuvarlandılar: Düğün dönüşü trajik son!

Uçuruma yuvarlandılar: Düğün dönüşü trajik son!

Aydın'a bağlı Çine ilçesinde meydana gelen kazada iki genç hayatını kaybetti. Sürücünün kontrolünden çıkarak takla atan araç, devrilerek uçuruma yuvarlandı. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, tanınmaz hale gelen araç içindeki Olkan Yetişkin (30) ve Batuhan Sönmez'in (19) hayatını kaybettiği tespit edildi. Organizatörlük yapan Yetişkin ve Sönmez'in kazadan önce de organizasyonunu yaptıkları düğünden döndükleri öğrenildi.

DHA

01.08.2022, 10:22

Aydın'ın Çine ilçesinde, kontrolden çıkıp, uçuruma devrilen otomobildeki sürücü Olkan Yetişkin (30) ile yanındaki Batuhan Sönmez (19), hayatını kaybetti.

Uçuruma yuvarlandılar: Düğün dönüşü trajik son!

Kaza, saat 04.00 sıralarında Dutluoluk Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kavşit Mahallesi'nden ilçe merkezine giden Olkan Yetişkin'in kullandığı 09 LR 781 plakalı otomobil, iddiaya göre, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Uçuruma yuvarlandılar: Düğün dönüşü trajik son!

İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, sürücü Yetişkin ile yanındaki Batuhan Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. 2 kişinin cansız bedenleri, inceleme sonrası Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uçuruma yuvarlandılar: Düğün dönüşü trajik son!

Yetişkin ile Sönmez'in, organizasyon işleri yaptığı, kazanın da organize ettikleri düğün dönüşü meydana geldiği belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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