El frenini çekmeyi unuttu! Kendini çatıda buldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde el freni çekilmeden park edildiği iddia edilen otomobil, hareket ederek restoranın çatısına uçtu.
Aydın'a bağlı Kuşadası ilçesinde yaşanan olay görenleri hayrete düşürdü. Kaza, saat 00.30 civarında el freni çekilmediği iddia edilen aracın bir restoranın çatısına uçması üzerine meydana geldi. Yolda bulunan zincrirlerin aracı yavaşlatması sayesinde ciddi bir yaralanma ve can kaybı olmazken, restoranın çatısında ve otomo9bilde ciddi maddi hasar meydana geldi.
02.08.2022, 09:27
Olay, saat 00.30 sıralarında Kuşadası ilçesi Kısmer kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, bir restoranın önünde park halinde duran ve el freni çekilmediği belirtilen 31 K 3815 plakalı otomobil, bir süre sonra hareket etti. Yolun karşısında bulunan zincirleri parçalayan otomobil, daha sonra restoranın çatısına uçtu.
Olayda ölen ve yaralanan olmazken otomobilde ve restoranın çatısında maddi hasar oluştu. Otomobilin sahibi O.Ç.'nin telefonu trafik ekipleri tarafından arandı ancak ulaşılamadı.
Restoran çalışanları, otomobilin yolda bulunan zincirlerin etkisi ile yavaşladığını ve dükkanın içine düşmediğini söyledi. Restoranın çatısındaki otomobil, çekici ile kurtarılarak emniyet otoparkına çekildi.