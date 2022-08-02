El frenini çekmeyi unuttu! Kendini çatıda buldu

Olay, saat 00.30 sıralarında Kuşadası ilçesi Kısmer kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, bir restoranın önünde park halinde duran ve el freni çekilmediği belirtilen 31 K 3815 plakalı otomobil, bir süre sonra hareket etti. Yolun karşısında bulunan zincirleri parçalayan otomobil, daha sonra restoranın çatısına uçtu.