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Haberler Aydın AVM otoparkında silahlı saldırıda bulunmuşlardı! Şüpheliler adliyede

AVM otoparkında silahlı saldırıda bulunmuşlardı! Şüpheliler adliyede

Aydın Efeler'de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanmış, olaya karışan şahıslar gözaltına alınmıştı. 2 şüpheli bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA

03.08.2022, 16:06

AVM otoparkında silahlı saldırıda bulunmuşlardı! Şüpheliler adliyede

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle R.Ö. ve M.Ö., alışveriş merkezinin otoparkında bulunan araçlarına binerken E.S.'nin silahlı saldırısına uğradı. 2 kişiyi yaralayan E.S. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis bölgede güvenlik çemberi alırken, olay ile ilgili inceleme başlattı. Olay yerinden kaçan E.S. için yakalama çalışması başlatıldı.



Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı kavga olayını gerçekleştiren E.S. ile E.S.'yi araçla bölgeden kaçıran V.Ç.'yi olaydan yaklaşık üç saat sonra yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheliler emniyette işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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