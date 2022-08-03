‘Aydın’da 457 bin 100 dekar sulamaya açıldı’

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, sosyal medya hesabından Aydın'daki sulama yatırımlarıyla ilgili açıklama yaptı. Aydın'da son 19 yılda 14 baraj ve 12 gölet ile 38 sulama tesisini hizmete alındığı belirten Kirişçi, 457 bin 100 dekar da zirai arazinin sulamaya açıldığını söyledi. Bakan Kirişçi'nin paylaşımdaki videoda Koçarlı ilçesinde çiftçilik yapan Efe Rıza Aslan'ın görüşlerine yer verildi: "Adnan Menderes Barajı ve Menderes Çayı ıslahından sonra artık taşkınlar olmuyor ve 12 ay boyunca üretime devam ediyoruz" dedi. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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