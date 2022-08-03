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Haberler Aydın Çatıya otomobil kondu!

Çatıya otomobil kondu!

3.8.2022

Çatıya otomobil kondu!
AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde el freni çekilmeden park edilen otomobil, hareket ederek restoranın çatısına uçtu. Olay, Kısmer kavşağında meydana geldi. Bir restoranın önünde park halinde duran ve el freninin çekilmediği belirtilen 31 K 3815 plakalı otomobil, bir süre sonra hareket etti.
YOLUN karşısında bulunan zincirleri parçalayan otomobil, daha sonra restoranın çatısına uçtu. Olayda ölen ve yaralanan olmazken otomobilde ve restoranın çatısında maddi hasar oluştu. Restoranın çatısındaki otomobil, çekici ile kurtarılarak emniyet otoparkına çekildi. ■ KAZIM YÖRÜKCE
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