Koçarlı’ya yeni Cemevi projesi hayata geçiyor

AYDIN Valisi Hüseyin Aksoy ve Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı Atatürk Mahallesi'nde Cemevi yapılması için kamulaştırılan arsayı ve projeyi inceleyerek bilgi aldı. Vali Aksoy ve Başkan Kaplan, iftar programından sonra yaptıkları incelemede, kısa sürede ihaleye çıkılarak inşaata başlanacağı müjdesini verdi.

Başkan Kaplan, "Vatandaşlarımızın önemli bir talebini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca Devletimizin ve hükümetimizin ilçemize yapmış olduğu destekler için de İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya ve Aydın Valimiz sayın Hüseyin Aksoy'a teşekkür ediyorum" dedi. Aksoy da, "Proje bu noktaya kadar geldi, biz de inşallah bundan sonrasını tamamlayacağız" diye konuştu. ■ KAZIM YÖRÜKCE