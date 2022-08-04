Polisevinin bacasında çıkan yangın korkuttu

AYDIN Polisevi'nin mutfak bacasında yangın çıktı. Bacadan yoğun dumanların çıktığını fark eden polisevi personeli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın polisevi ve çevresinde kısa süreli paniğe yol açarken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Aydın Polisevi'nde 13 Mayıs 2010 tarihinde atış poligonunda biriken barut gazı patlamış, çıkan yangında bir MİT görevlisi, bir polis ve polisevinin aşçısı yaşamını yitirmişti. ■ İHSAN KARATAŞ

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