İmamoğlu’nun Aydın şubesi!

Sağlık Bakanlığı'nca yapılan ihalesinin ardından bu yılın başında yapımına başlanan bin 400 yataklı Aydın Şehir Hastanesi inşaatında çalışmalar devam ederken 2023'te hizmete açılması planlanan hastaneye ulaşımı sağlayacak yollar ve altyapıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin hiçbir çalışma yapmaması dikkatlerden kaçmadı.

Altyapı çalışmaları için yaklaşık bin dönüm arazi tahsisi yapılmasına rağmen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 700 dönüm tarım arazisinin daha eklenerek toplam 1700 dönüme çıkarılmasını istediği ortaya çıktı. Talebin karşılık bulmaması üzerine Çerçioğlu'nun belediyenin yapması gereken çalışmalarla ilgili tek bir adım atmadığı öğrenildi.

'PROJEYLE İLGİSİ YOK'

Çerçioğlu'nun bu tutumuna tepkisini dile getiren AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Tarım ve Orman Bakanlığı, Aydın Şehir Hastanesi'nin altyapı hizmetleri için bin dönüm arazi tahsis etti. Ancak Özlem Çerçioğlu, tahsis edilen bin dönüm arazinin yeterli olmadığı iddiasıyla, ilave 700 dönüm daha birinci sınıf tarım arazisinin tahsis edilmesini istedi. Projeyle hiçbir ilgisi olmadığı halde bu anlamsız talepkârlık sonucunda istediği tarım arazilerini alamayan Büyükşehir Belediye Başkanı, altyapı çalışmalarını başlatmadı" dedi.

'TEK İŞLERİ ENGEL OLMAK'

Aydınlılar da hastanenin önünde engel olduğunu ileri sürerek Çerçioğlu'na tepki gösterdi. Çiftçi Rıza Arslan (69), "Aydın'ın 600'e yakın köyü var. Bu hastaneden tüm Aydınlılar faydalanacak. Başkan Çerçioğlu rant peşinde koşuyor. Bunların tek işleri her şeye engel olmak" derken emekli vatandaş Nasuh Abalı (64), "Hizmetin siyaseti olmaz, hükümet oraya bir yatırım yapıyorsa, yerel yönetim de yolları ve altyapıyı yapması gerekiyor. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da yaptığı olayın aynısı burada da yaşanıyor" diye konuştu.

İMAMOĞLU DA AYNISINI YAPMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bütçesinin olmadığını iddia ederek, İstanbul Başakşehir'deki Çam ve Sakura Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayacağını açıklamış ve hastaneye giden metro projesini gündeminden çıkararak 9 ilçede devam eden faaliyetleri durdurmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yolları tamamlamıştı. Ayrıca İmamoğlu, İBB Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal etmiş ve İstanbul için büyük bir önem taşıyan bu proje ile ilgili, "Bu şekilde 1 milyar 525 milyon TL'lik maddi yük bertaraf edildi" diye açıklama yapmıştı.

'HİZMET İÇİN DEĞİL RANT İÇİN

SAVAŞ, "Sayın Başkan; ısrarla istediğiniz birinci sınıf tarım arazilerinin çevresinde, ailenize veya bağlı şirketlerine ait kaç dönüm arazi var? Israrla istediğiniz ilave 700 dönüm tarım arazisi, daha önce vaat ettiğiniz Işıklı Doğal Yaşam Parkı'nın yapılacağı araziyi nasıl etkileyecek? Birilerinin haksız zenginleşmesini sağlamak uğruna hastanenin faaliyete geçmesini engellemeyi göze alırken vicdanınız rahat mı? Milletimize hizmet yerine rant hırsıyla hareket eden bir zihniyet var. Üstelik bu rant, Aydınımızın en verimli tarım arazileri üzerinden sağlanmak isteniyor" diyerek Çerçioğlu'na tepki gösterdi.

HÜSEYİN KILIÇ