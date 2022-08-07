“Çayı soğuk getirdin” deyip kahveciyi bıçakladı

AYDIN İncirliova'da yaşayan 15 yaşındaki E.Ş, Ömer Dizen'in çalıştırdığı kahvede olay yarattı. Çayın soğuk geldiğini belirten E.Ş, kahveci Dizen ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ş, yanında bulundurduğu bıçakla Ömer Dizen'i karın bölgesinden 2 kez bıçakladı. Ağır yaralanan Ömer Dizen kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. E.Ş. ise olaydan sonra suç aleti ile birlikte karakola götürüldü. Dizenin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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