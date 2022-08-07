  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Ev sahibine kızan kiracı yangın çıkardı

Ev sahibine kızan kiracı yangın çıkardı

7.8.2022

Ev sahibine kızan kiracı yangın çıkardı
AYDIN Nazilli'de yaşayan İ.A, kiracı olarak oturduğu evin satılığa çıkarılmasına kızarak evi ateşe verdi. Olay, Zafer Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında gerçekleşti. Bir süre önce eşinden boşanan ve tek başına kirada kaldığı evin satılığa çıkarılmasına sinirlenen İ.A, alkolün de etkisiyle oturduğu daireyi ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Apartman sakinleri şüpheli İ.A.'ya sert tepki gösterirken, İ.A. ise yangının uyuduğu sırada çıktığını ileri sürdü. Meydana gelen yangın dairede maddi hasar oluşmasına neden oldu. ÜMİT ÖZMEN
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA