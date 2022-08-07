Ev sahibine kızan kiracı yangın çıkardı

AYDIN Nazilli'de yaşayan İ.A, kiracı olarak oturduğu evin satılığa çıkarılmasına kızarak evi ateşe verdi. Olay, Zafer Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında gerçekleşti. Bir süre önce eşinden boşanan ve tek başına kirada kaldığı evin satılığa çıkarılmasına sinirlenen İ.A, alkolün de etkisiyle oturduğu daireyi ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Apartman sakinleri şüpheli İ.A.'ya sert tepki gösterirken, İ.A. ise yangının uyuduğu sırada çıktığını ileri sürdü. Meydana gelen yangın dairede maddi hasar oluşmasına neden oldu. ■ ÜMİT ÖZMEN

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