  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Kuşadası'ndaki yangın korkuttu! Ormana sıçramadan söndürüldü

Kuşadası'ndaki yangın korkuttu! Ormana sıçramadan söndürüldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu ormana sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu 3 dönüm alan zarar görürken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA

08.08.2022, 16:39

Kuşadası’ndaki yangın korkuttu! Ormana sıçramadan söndürüldü

Kuşadası ilçesinin kırsal Kirazlı köyü yakınlarındaki Mehmet Şükrü Aydınlıkta ve ailesine ait 12 dönümlük zeytinlikte saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredeki inşaatta çalışanlar, alevleri fark edip itfaiyeye ihbarda bulunurken, bir yandan da yanan bölgedeki 2 ineği kurtardı.

Bölgeye 3 itfaiye aracı ve Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 1 arazöz sevk edildi. Alevler 1 saatte söndürüldü. Arazi sahibi Mehmet Şükrü Aydınlıkta, söndürme çalışmalarını izledi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü alanda, ilk belirlemelere göre, 3 dönüm zeytinlik zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Çanakkale'deki yangın kontrol altına alındı Geçen sene Marmaris'teki yangında evleri küle dönmüştü! TOKİ yenilerini teslim ediyor

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA