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Haberler Aydın Nazilli'de tarım arazisinde yangın

Nazilli'de tarım arazisinde yangın

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen yangına ekipler karada ve havadan müdahale ediyor.

08.08.2022, 18:50

Nazilli’de tarım arazisinde yangın
Yangın, kırsal Uzunçam Mahallesi yakınlarında saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki zirai alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere karadan müdahaleye başlarken, yangın söndürme helikopterleri de sortileri ile yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Öte yandan bölgede sağanak yağış başladığı öğrenildi.
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