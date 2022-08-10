Kızı günden güne eriyen babanın yardım çığlığı

AYDIN'DA Ateş ailesi, SMA Tip 1 hastalığına yakalanan kızlarının tedavisi için yardım eli bekliyor. Baba Deniz Ateş, kızının gözleri önünde eridiğini belirterek, "Evladımın acıları artık dinsin istiyoruz" dedi. Efeler Belediyesi'nde temizlik işçiliği yapan Deniz Ateş, SMA Tip 1 hastası kızı Irmak'ın tedavi olabilmesi için üç buçuk yıldır mücadele yürütüyor. Ateş ailesi Aydın Valiliği'nin onayı 4 yaşındaki Irmak'ın yurt dışında gen tedavisi alabilmesi için yardım kampanyası başlattı.

Yardım kampanyasında tedavi için gereken 2 milyon 100 bin avronun yarısına bile ulaşılamazken Irmak ve aile çaresizce kendilerine uzanacak yardım eli bekliyor. Baba Deniz Ateş, kızının başucunda çaresizce beklerken sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf görenlerin içini sızlattı. BABA Ateş, "Çocuğum gözlerimin önünde acı çekiyor. Bu dert beni bitirir, lütfen yardım edin" ifadelerini kullardı. Irmak Ateş için adına açılan hesaba TR 440006400000130020195392 iban numarasından yardımda bulunulabilir. ■ KAZIM YÖRÜKCE