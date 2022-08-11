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Haberler Aydın Maden mühendisi genç, kaza kurbanı

Maden mühendisi genç, kaza kurbanı

11.8.2022

Maden mühendisi genç, kaza kurbanı

AYDIN Nazilli'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada maden mühendisi Mehmet Sedat Başar (32) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Nazilli'den Bozdoğan'a seyir halinde bulunan Mehmet Sedat Başar'ın yönetimindeki otomobil ile Bozdoğan'dan Nazilli yönüne seyir halinde olan Orhan E.'nin kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

KURTARILAMADI
ÇARPIŞMANIN etkisiyle iki otomobil de savrulurken kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Araç içinde sıkışan Başar'ı itfaiye ekipleri kurtardı. Ağır yaralanan Başar ile diğer araçta bulunan sürücü Orhan E. ve yolcu konumundaki Cihan T. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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