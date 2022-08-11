Şiddetli fırtınada üzerine demir pencere düştü! 20 günlük bebek yaşam savaşı veriyor

Olay, Esençay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali-Gülsüm Şavk çiftinin 20 gün önce dünyaya gelen 3'üncü çocukları, annesi tarafından emzirildikten sonra pencerenin altındaki yer minderine yatırıldı. Bu sırada bölgede kuvvetli rüzgar etkili olurken, oluşan fırtına evin penceresini yerinden söktü. Menteşesi kırılan demir pencere kanadı, minder üzerinde uyuyan bebeğin üzerine düştü.



HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Olayı gören aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, önce Nazilli Devlet Hastanesi'ne buradan ise tüm imkanları bünyesinde mevcut bulunduran bir yenidoğan bakım ünitesi olan özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisine devam edilen bebeğin, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.