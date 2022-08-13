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Haberler Aydın Aydın'da orman yangını çıktı

Aydın'da orman yangını çıktı

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

İHA

13.08.2022, 19:58

Aydın’da orman yangını çıktı
Yangın, kırsal Dağyeniköy Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan, yangın söndürme helikopterleri ile havadan yangına müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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