AK Partili yönetici kansere yenildi

AK Parti Efeler İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Çetinoğlu, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Bir süredir mide kanseri tedavisi gören Serkan Çetinoğlu'nun durumu ağırlaştı. Çetinoğlu, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayata tutunamadı. Evli ve 2 çocuk babası Çetinoğlu'nun vefatı ailesi, yakınları ve partilileri yasa boğdu. AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ilçe yönetim kurulu üyesi Serkan Çetinoğlu'nun ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

■ İHSAN KARATAŞ