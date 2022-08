Kafede meydan savaşı

AYDIN Didim'de bir kafede çıkan arbede meydan savaşını aratmadı. Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde bir kafede meydana geldi. İlçede görev yapan bir polisin oğlu olduğu belirtilen K.K. kafede 2 gün çalışıp işten ayrıldı.

SİGARA İÇME KAVGASI

Bu yüzden kafe sahibi ile arasında sorun olan K.K. önceki gün akşam saatlerinde kafeye gelerek sigara içilmesi yasak alanda sigara içtiği için kendisini uyaran işletme sahibi ile tartıştı. Bunun üzerine kafenin önüne gelen polis ekipleri ile işletme sahipleri arasında arbede yaşandı.

Oldukça kalabalık olan polisler zor kullanarak etkisiz hale getirdikleri işletme sahibini ters kelepçe yaparak karakola götürdü. Olayın taraflarından birinin polisin oğlu olması dolayısıyla orantısız güç kullanıldığını ileri süren işletme sahibi S.T, kafeye gelen polislerden şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarına an be an yansıyan olayın görüntülerinin ortaya çıkması ile Aydın Valiliği konuyla ilgili soruşturma başlattı.

■ KAZIM YÖRÜKCE