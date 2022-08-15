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Haberler Aydın Efeler'de panik yaratan yangın! Trafodan alevler yükseldi

Efeler'de panik yaratan yangın! Trafodan alevler yükseldi

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafo yangını büyümeden kontrol altına alınırken, mahalleye bir süre elektrik verilemedi. Yangından kaynaklı sorunun giderilmesi için duruma hızlıca müdahale eden ADM Elektrik ekipleri, yanan trafo içerisinde çalışma gerçekleştirdi.

İHA

15.08.2022, 12:49

Efeler’de panik yaratan yangın! Trafodan alevler yükseldi

Olay, Efeler ilçesi Efeler Mahallesi 1405 Sokak'ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak içerisinde bulunan elektrik dağıtıcısı trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangını kontrol altına alırken ilk kontrollerin ardından durumu ADM Elektrik ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen elektrik dağıtım şirketi ekipleri, dağıtıcı içerisindeki sigortaların değiştirilmesi için çalışmalara başladı.

Yangının sıcak havadan kaynaklı kabloların erimesi dolayısıyla çıktığı tahmin edilirken, mahalleye bir süre elektrik verilemedi. Yangından kaynaklı sorunun giderilmesi için duruma hızlıca müdahale eden ADM Elektrik ekipleri, yanan trafo içerisinde çalışma gerçekleştirdi.

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