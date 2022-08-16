Turizmin gözbebeği Aydın

GÜVERCİNADA

Kuşadası ilçe sınırları içerisinde yer alan Güvercinada, liman tarafından gelebilecek saldırıları önlemek amacıyla Barbaros Hayrettin Paşa tarafından yaptırılmış. Hem doğal güzelliği hem de içerisinde bulunan iç kale ve surlarının görülmesi gerekir. Ada içerisinde surlar yaklaşık 2,5 metre boyunda. Kuşadası'nın Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bulunan ada kentin en çok ilgi gören yerlerinden biri.

GÖRLE KANYONU

KARACASU ilçesinde Görle Mevkii'nde yer alan Görle Kanyonu, ilçe merkezine 25 kilometre mesafede bulunuyor. Görle Kanyonu'nda doğa yürüyüşleri, dağ tırmanışları ve foto safari yapabilme imkanı vardır. Kanyonun yaklaşık yüksekliği 100 ile 250 metre arasında değişkenlik göstermektedir. Mavi ve yeşil tonlarının hayat bulduğu bu kanyonun yaz aylarında görülmesi gerekir.

AYTEPE VE PINARBAŞI MESİRE ALANI

Aydın'ın merkezindeki Aytepe ve Pınarbaşı mesire alanları, kentin güzelliğini gözler önüne seriyor. İl merkezini panoramik olarak görebileceğiniz Aytepe Mesire Alanı'nın yüksekliği 150 metredir. Aydın Valiliği'nin arka tarafından kalkan teleferik hattı tatilcileri mesire alanına indiriyor. 6 kişilik kabini bulunan teleferik hattı 650 metre uzunluğundadır. Mesire alanı içerisinde çam ağaçları, yapay havuzlar, kafe ve oyun parkı bulunmaktadır.

ARAPAPIŞTI KANYONU

Aydın şehir merkezine yaklaşık bir buçuk saat mesafedeki Arapapıştı Kanyonu, Bozdoğan ilçesinde bulunuyor. Arapapıştı Kanyonu'nda günlük tekne turlarını katılabilir, masmavi görünüme sahip suyunu, dağların arasında mükemmel manzaralara tanık olabilirsiniz.

NARLIDERE KANYONU

Narlıdere Kanyonu, Efeler ilçe sınırlarında yer alan İmamköy Mahallesi'nde bulunur. Nar, çınar, çam, köknar ve sığla ağaçları bulunan kanyon etrafı, Paşa Yaylası'ndan akan buz gibi soğuk su nedeniyle hem yemyeşil bitkilerle süslenmiş hem de bol miktarda oksijen oranıyla şifa kaynağıdır. Doğa yürüyüşleri yapabileceğiniz kanyon doğaseverler için biçilmiş kaftan.

BÜYÜK MENDERES DALYANLARI

Hem yaz hem de kış turizmi için ayrı ayrı görülmesi gereken Büyük Menderes Dalyanları, Didim Akköy Mevkii'ndedir. Bahar aylarında yeşil ve mavinin hayat bulduğu rengarenk bitkilerin arasında muazzam fotoğraf kareleri yakalayabilirsiniz. Kışın daha çok balıkçıların tercih ettiği dalyanlar flamingoların vazgeçilmezidir. Kış aylarında dalyanları ziyaret ettiğinizde flamingoları görebilirsiniz.

SAPLI ADA

Saplı Ada, Didim ilçesinde Akbük Mevkii'nde yer alıyor. Adaya tepeden bakıldığı zaman kaşığa benzediğine dair rivayetler vardır. M.Ö 1500'lü yıllarda Ege Denizi'nde meydana gelen patlama sonucunda bu volkanik ada meydana gelmiş. Akbük'ün simgesi haline gelen bu adanın etrafında yer alan külleri görebilme imkanınız bulunuyor.

ZEUS MAĞARASI

ZEUS Mağarası, Kuşadası Milli Parkı'nın girişinde yaklaşık 500 metre yanında bulunuyor. Milli Park ile yan yana olan Zeus Mağarası, 30 - 40 metrelik kalker kayaçların aşınması ile birlikte su birikintilerinin zaman içerisinde artması sonucunda küçük bir göl izlenimi verir. Hem yaz hem de kış aylarında mağaranın ortalama su sıcaklığı 5 derecedir. Mitolojinin bir parçası olacak kadar cesursan, Zeus Mağarası tüm doğal ihtişamı ve efsanevi ortamı ile seni bekliyor.

BAFA GÖLÜ

Şehir merkezine yakınlığı ile bilinen genellikle yerli halkın piknik yapmak için sık tercih ettiği Aytepe Mesire Alanı ve Pınarbaşı Mesire Alanı, buz gibi soğuk suyu ve çevresinde onlarca farklı ağaç türünün yer aldığı Narlıdere Kanyonu, 256 farklı kuş türünün ve 804 farklı bitki türünün yer aldığı Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Kuşadası'nın sembolü haline gelen Güvercinada, Ege Bölgesi'nin saklı cenneti olarak ün kazanan Arapapıştı Kanyonu Aydın il sınırları içerisinde yer alan doğal güzelliklerden bir kaçı. Aydın'ın bilinmeyen doğal güzelliklerini sizler için derledik.

TABİAT PARKI İLAN EDİLDİ

Söke'deki Beşparmak Dağları eteğinde yer alan ve 1989 yılında Tabiat Parkı olarak ilan edilen Bafa Gölü çevresinde hem yeşil hem de mavinin tonları hayat buluyor. Göl çevresinde doğa yürüyüşleri, mangal yakmadan piknik ve trekking turlarına katılabilirsiniz. Bu gölde kuş türlerinin gözlemi de yapılabiliyor.

KAZIM YÖRÜKÇE