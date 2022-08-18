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Haberler Aydın Aydın'da 24 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Aydın'da 24 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Aydın'da yol üzerinde uygulama yapan jandarma ekipleri çeşitli suçlardan hakkında 24 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs cezaevine gönderildi.

18.08.2022, 15:36 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022, 15:37

Aydın’da 24 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüpheli şahıslar üzerinde uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Yeniköy yolunda uygulama yapan jandarma ekipleri şüpheli bir otomobili durdurdu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Araçtan indirilen M.O.T.'nin yapılan GBT kontrolünde, gece vakti yağma suçundan hakkında 24 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınarak karakola götürülen G.O.T. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Söke Cezaevi'ne gönderildi.

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