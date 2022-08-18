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Haberler Aydın Yoldan geçerken kavgayı ayırmak istedi: Bacağından vuruldu

Yoldan geçerken kavgayı ayırmak istedi: Bacağından vuruldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yoldan geçtiği sırada gördüğü kavgayı ayırmaya çalışan şahıs tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Olayın şüphelisinin İzmir'de polis memuru olduğu öğrenildi

İHA

18.08.2022, 13:23

Yoldan geçerken kavgayı ayırmak istedi: Bacağından vuruldu

Olay, Camikebir Mahallesi Bahar Sokak'ta saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü bir eğlence mekanının önünde B.K. ile ismi öğrenilemeyen yanındaki arkadaşı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. O sırada yoldan geçen K.G., kavgaya müdahale ederek tarafları ayırmak istedi. İddiaya göre K.G.'nin müdahalesine sinirlenen B.K., belindeki tabancayı çıkartıp K.G.'yi bacağından vurarak yaraladı. Silah seslerini duyarak olay yerine gelen çevredeki vatandaşlar B.K.'yı kendi imkanlarıyla etkisiz hale getirirken, tabancayı da muhafaza altına aldı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı K.G.'ye ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırırken, olayın şüphelisi B.K. ise tabancası ile birlikte polis ekiplerine teslim edildi.
Yapılan kimlik kontrolünde B.K.'nın İzmir'in Selçuk ilçesinde polis memuru olarak görev yaptığı ve iznini değerlendirmek için Kuşadası'na geldiği öğrenildi. Gözaltına alınan polis memuru, sorgulanmak üzere Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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