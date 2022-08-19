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Haberler Aydın Aydın'dan sevindiren haber! Orman yangını kontrol altında

Aydın'dan sevindiren haber! Orman yangını kontrol altında

Aydın'ın Söke ilçesinde dün akşam saatlerinde orman yangını başladı. Kısa sürede olay yerine gelen yoğun müdahalesi ile yangın kontrol altında alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken soruşturma başlandı.

İHA

19.08.2022, 08:46

Aydın’dan sevindiren haber! Orman yangını kontrol altında

Akçakonak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarına başlandı



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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