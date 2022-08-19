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Haberler Aydın Hız tutkusu 23 yaşındaki Atakan’ın sonunu getirdi

Hız tutkusu 23 yaşındaki Atakan’ın sonunu getirdi

Aşırı hızla duvara çarpan otomobil hurdaya döndü.

19.8.2022

Hız tutkusu 23 yaşındaki Atakan’ın sonunu getirdi

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin duvara çarpması sonucu 23 yaşındaki Atakan Karaçelik adlı genç hayatını kaybetti. Kaza, Karaova Mahallesi'nde meydana geldi. Söke Sanayi Sitesi'nde babası Orhan Karaçelik ile birlikte yedek parça işletmeciliği yapan Atakan Karaçelik, aşırı hız sonucu idaresindeki 48 UV 641 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil son süratle yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilin içinde sıkışarak ağır yaralanan Karaçelik, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Karaçelik'in ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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