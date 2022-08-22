Genç doktor boğularak can verdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine tatile gelen doktor Cem Sandal (36) denizde boğularak hayatını kaybetti. Acı olay, önceki gün Sevgi Plajı'nda meydana geldi. Afyonkarahisar'da bir Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan doktor Cem Sandal tatil için Kuşadası'na geldi. Serinlemek için denize giren Sandal, bir süre sonra ters akıntıya kapılarak denizde çırpınmaya başladı. Sandal'ın yardımına koşan vatandaşlar genç doktoru sahile çıkarttı.



Genç doktor, geride üç evlat ve bir eş bıraktı



HASTANEYE KALDIRILDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılan Sandal, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen doktorun ölüm haberi, ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Afyon İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Sandıklı 1. ASM'de görevli arkadaşımız Dr. Cem Sandal'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Değerli hekim arkadaşımıza Allah'tan rahmet camiamıza, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum."



KAZIM YÖRÜKCE