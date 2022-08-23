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Aydın'da tebessüm ettiren olay! Camii imamı traktörü havuz yaptı

Aydın'da havuza gitmeye fırsatı olmayan çocuklara duyarsız kalmayan camii imamı, çözümü traktörünün römorkunu branda ile kaplayıp içerisini su doldurarak havuz yapmakta buldu.

İHA

23.08.2022, 13:11 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022, 13:13

Aydın’da tebessüm ettiren olay! Camii imamı traktörü havuz yaptı

Karacasu'nun kırsal Dikmen Mahallesi'nde camii imamı olarak görev yapan Hikmet Şen, kavurucu sıcaklarla boğuşan ve yüzme havuzuna gidemeyen mahalle çocukları için ilginç bir çözüm buldu. Çocukları serinletmek için cami avlusuna getirdiği traktörünün römorkunu brandayla kaplayıp içerisinde su doldurarak havuz haline getiren cami imamı Şen, çocukları gün boyunca hem serinletti hem de eğlendirdi.



Mahalle çocuklarının yüzme havuzuna gitme imkanı olmadığı için sıcağa karşı böyle bir çözüm bulduğunu ifade eden camii imamı Hikmet Şen, "Aydın sıcakları herkesin malumu. Bu sıcaklarda burada bulunan çocuklarımızın ne yüzme havuzuna ne de denize giderek serinleme imkanları pek olmuyor. Biz de bu yöntemi bulduk ve römorkun içerisine branda sererek içerisini su ile doldurduk. Sıcaktan bunalan, serinlemek isteyen çocuklarımız gün boyunca burada güzel vakit geçirdiler. Onlar mutlu oldukça, biz de mutlu oluyoruz" dedi.

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