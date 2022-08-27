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Haberler Aydın Aydın’da feci kaza: 2 kişi yaşamını yitirdi

Aydın’da feci kaza: 2 kişi yaşamını yitirdi

27.8.2022

Aydın’da feci kaza: 2 kişi yaşamını yitirdi
Aydın Söke'den Germencik yönüne seyir halindeki Ayşe Aydoğan idaresindeki otomobil, yol kenarında park halinde bulunan İrfan İlboğa idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 otomobil de yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken can pazarı yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlardaki Songül Karaca İlboğa ile Ayşe Gödel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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